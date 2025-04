Verstoß gegen Tierschutz: Zahmes Wild bei Bausendorf gejagt – Ermittlungen eingestellt

BAUSENDORF. Ende 2023 fand in einem Wald in Bausendorf eine Drückjagd für eine niederländische Jagdgesellschaft statt, für die zahme, unter Betäubungsmitteln stehende Tiere in den Wald gebracht und erlegt wurden. Dies berichtet der SWR.

Das bejagte Damwild kommt in der Region in freier Wildbahn nicht vor. Zahme Tiere – sog. „Gatterwild“ – verfügen über keinen Fluchtinstinkt mehr und sind deshalb leichter zu erlegen.

Nachdem der Waldbesitzer sich an die Kreisverwaltung des Kreises Bernkastel-Wittlich gewandt hatte, schaltete diese die Staatsanwaltschaft Trier ein. Diese leitete Ermittlungen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

Auf Anfrage des Senders teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass die Ermittlungen mittlerweile eingestellt wurden. Ein Täter habe nicht ermittelt werden können. (Quelle: dpa)