Trier: Offizielle Abiturfeier in St. Maximin mit den „Fahndern von Abinterpol“

TRIER. 83 Schülerinnen und Schüler haben das Abitur am Max-Planck-Gymnasium in Trier bestanden.

Darunter erzielten Sinah Berresheim, Tim Bettendorf, Niklas Droll, Johnathan Kienzl, Laura Schiffels und Anna Zanoth das Traumergebnis von 1,0. Gemäß ihrem Abimotto „Abinterpol – 13 Jahre nach Punkten gefahndet“ feierten die Abiturientinnen und Abiturienten ihren „Fahndungserfolg“.

Schulleiter Armin Huber begrüßte herzlich die Abiturientinnen und Abiturienten in St. Maximin vor etwa 600 Gästen und gab den Absolvent*innen folgende Lebensweisheit des antiken Philosophen Aristoteles mit auf den Weg: „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“. Nach den Grußworten von Herrn Christian Bauer aus dem Schulelternbeirat ließen Frau Hellmond und Herr Heumüller in der Lehrerrede die schulische Laufbahn der „Punktefahnder von Abinterpol“ auf ihrer MPG-Reise mit Humor revuepassieren. Die Schülerrede von Laura Schiffels und Hardy Falkner blickte wertschätzend auf die vergangenen Jahre zurück und endete mit einem herzlichen Dankeschön an die Schulgemeinschaft.

Folgende schulische Sonderpreise für vorbildliche Leistungen der Schülerinnen und Schüler wurden vergeben: Hardy Falkner wurde durch den Preis der Ministerin Frau Dr. Hubig vom Ministerium für Bildung „für vorbildliche Haltung und beispielhaftem Einsatz für die Schulgemeinschaft“ ausgezeichnet. Ihr vielfältiges und vorbildliches Engagement in der Schulgemeinschaft brachte Felicia Wagner einen Buchpreis des Fördervereins ein. Anna Zanoth erhielt den Preis des Schulleiters für ihr vorbildliches Engagement bei Jugend forscht und in der Schülervertretung.

Die Absolventinnen und Absolventen 2025

Stammkurs Geschichte L1 (Maria Schulz)

Sinah Berresheim (Trier), Simeon Curto (Trier), Maximilian Hommes (Trier), Tyrese Kirwald (Trier), Elias Kowalik (Trier), Simon Lambert (Trier), Cassian Patzak (Fell), Annika Pelzer (Trier), Nicolas Constantin Rech (Trier), Leonard Constantin Reh (Trier), Mateo Paul Rolland (Trier), Leander Schütte (Trier)

Stammkurs Informatik L1 (Wolf Teuschler)

Simon Berg (Trier), Björn Erik Diederichs (Trier), Niklas Dorian Droll (Trier), Hardy Falkner (Wiltingen), Ky Anh Hoàng (Trier), Viet Anh Hoàng (Trier), Simon Hofer (Hetzerath), Paul Alois Knobloch (Trier), Elias Koetz (Trier), Ben Martini (Trier), Jan Henrik Milker (Trier), Julian Neuberger (Trier), Marlon Sharma (Trier), Jan Sültmann (Trierweiler), Fabian Theis (Trier), Anna Catharina Zanoth (Kanzem)

Stammkurs Erdkunde L1 (Heiko Müller)

Leon Kremer (Osburg), Nils Kuhl (Igel-Liersberg), Henri Liethen (Trier), Leni Meresse (Trier), Luzia Monz (Trier), Victoria Repp (Trier), Johannes Schiffels (Trierweiler), Leo Maximilian Schilling (Trierweiler), Simon Mathis Schleimer (Trier), Omid Sharifi (Trier)

Stammkurs Sport L1 (Carsten Peters)

Sophie Marie Becker (Trier), Daniel Bick (Mesenich), Linus Biringer (Ayl), Matthias Finsterwalder (Trier), Julia Hamann (Trier), Katharina Höhnen (Trier), Rebecca Kram (Trier), Jasmin Kratt (Trierweiler), Maximilian Scalla (Igel-Liersberg), Jason Schmitz (Konz), Lena Stöwer (Trierweiler), Moritz Thum (Trier), Justus Wehrheim (Konz)

Stammkurs Deutsch L2 (Laura Thurn)

Tim Bettendorf (Trier), Charlotte Göbel (Trier), Lotta Haag (Trier), Alina Hettinger (Hetzerath), Simone Klaer (Trier), Jordan Lentes (Trier), Katharina Marx (Trier), Anna Sophie Müller (Trier), Lennard Paas (Trier), Lena-Emily Schmitt (Trier), Felicia Lilian Wagner (Gusterath)

Stammkurs Erdkunde L4 (Christina Hild-Boesen)

Karim Galimov (Trier), Elinor Malcev (Trier), Tim Richertz (Trierweiler), Laura Schiffels (Trierweiler), Lilli Schneider (Lampaden), Emma Schramm (Trier), Michael Stüttgen (Mertesdorf), Nicolaus Weis (Leiwen), Kayleigh Yoxall (Salmtal)

Stammkurs Geschichte L2 (Jens Kornmüller)

Theo Ellwart (Trier), Sebastian Grämmel (Trier), Paul Gruiosu (Thomm), Jonathan Nicolas Kienzl (Trierweiler), Tom Lellinger (Waldrach), Moritz Lieser (Trier), Moritz Oesingmann (Trier), Lewin Raithel (Trier), Linh Sander (Gusterath), Matthias Philipp Seiler (Trier), Jonas Werner (Waldrach), Karla Wolfers (Trier)