Parken auf Gehwegen behindert Fußgänger: Stadt Bitburg bittet Autofahrer um Rücksicht

BITBURG. Da sich das Parken auf Gehwegen trotz wiederholter Aufrufe auch in Bitburg zu einer Unsitte entwickelt habe, bittet die Stadt alle Autofahrer um Rücksichtnahme auf Fußgänger. In letzter Zeit sei wieder öfter zu beobachten gewesen, dass Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug „Platz sparend“ für den Kraftfahrzeugverkehr auf dem Gehweg abstellten, heißt es von der Stadt Bitburg.

Die Stadt betont, dass das Parken auf den Gehwegen nicht erlaubt ist und deshalb mit einem Bußgeld geahndet wird. Zwar könne der Verkehr durch parkende Autos auf den Gehwegen ungehindert fließen, doch die abgestellten Fahrzeuge erwiesen sich besonders für Mütter mit ihren Kinderwagen oder für Rollstuhlfahrer als unüberwindbares Hindernis. Auch an die Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr, die aus Sicherheitsgründen mit ihren Fahrrädern die Gehwege benutzen müssen, dächten viele Autofahrer offenbar nicht. In diesen Fällen reiche die Breite von 40 cm oder weniger nicht aus, um den Gehweg ungehindert benutzen zu können.

Deshalb bittet die Stadtverwaltung Bitburg alle Fahrzeughalter um ihr Verständnis und um Rücksichtnahme. (Quelle: Stadt Bitburg)