32-Jähriger stirbt bei Explosion in Völklingen — Saar-Polizei richtet SoKo ein

SAARBRÜCKEN/VÖLKLINGEN. Nach einer Explosion in einer Fußgängerunterführung in Völklingen kurz nach Mitternacht am gestrigen Samstag ermittelt die Polizei weiter mit Hochdruck in alle Richtungen. Hierzu wurde in der Landespolizeidirektion die Sonderkommission (SoKo) „Glas“ eingerichtet.

Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine näheren Angaben gemacht werden. Die Maßnahmen zur Identitätsfeststellung der Beteiligten sind mittlerweile abgeschlossen. Ebenso konnten die Angehörigen in der Zwischenzeit informiert werden. Bei der tödlich verletzten Person handelt es sich um einen 32-jährigen Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken. Die beiden lebensgefährlich verletzten Männer sind im Alter von 31 Jahren (wohnhaft im Landkreis Saarlouis) und 33 Jahren (wohnhaft im Regionalverband Saarbrücken). Außerdem wurden ein 41-Jähriger aus dem Regionalverband Saarbrücken sowie ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Saarlouis schwer verletzt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei weiterhin um die Mithilfe aus der Bevölkerung und weist auf das hierfür eingerichtete Hinweisportal zur Übermittlung von Bildern, Videos oder Mitteilungen zum Geschehen hin. Das Hinweisportal ist unter https://sl.hinweisportal.de/ geschaltet. (Quelle: Landespolizeidirektion Saarland)