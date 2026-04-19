Trier: Gefahr für Radfahrer — Schnur über Fahrbahn und Gehweg gespannt

TRIER. Am heutigen Sonntag teilte ein Passant auf der Polizeiinspektion Trier mit, dass er gegen 11.50 Uhr eine Schnur feststellte, welche zwischen einem Baum und einer Hecke über die Fahrbahn und den Gehweg der Thyrsusstraße gespannt war.

Er geriet in diese Schnur, ohne sich hierdurch zu verletzen. Insbesondere für Radfahrer stellt eine solche Handlung eine hohe Gefährdung dar. Es wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (Telefon: 0651-98344150. (Quelle: Polizeidirektion Trier)