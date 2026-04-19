Randale und Schlägerei in Luxemburg — zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen

LUXEMBURG. Am heutigen Sonntag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Fälle von Randale sowie die Festnahme von zwei mutmaßlichen Dealern.

Am Morgen des 19.4.2026, gegen 4.20 Uhr, wurden Polizeibeamte seitens Sicherheitspersonals eines Nachtclubs in der luxemburgischen Hauptstadt angesprochen. Auslöser war das Nicheinhalten der Hausregeln einer männlichen Person. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte unter starkem Alkoholeinfluss stand. Aufgrund seines Zustandes sowieder Tatsache, dass dieser öffentliches Aergernis erregte und eine Gefahr für sich selber und andere darstellte, verbrachte der Beschuldigte nach ärztlicher Kontrolle die Nacht im Arrest.

Am selben Morgen wurde der Polizei gegen 7.50 Uhr auf der Place de la Gare in Luxemburg-Stadt ein Mann gemeldet, der stark alkoholisiert und aggressiv sei. Beim Eintreffen der Beamten bestätigte sich dies. Aufgrund seines unkooperativen Verhaltens wurde die Person in Arrest untergebracht.

Ebenfalls am Morgen des 19. April 2026, gegen 6.10 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei in einem Zug im hauptstädtischen Bahnhof gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf drei Männer. Zwei von ihnen gerieten erneut in Streit, wobei einer leicht verletzt wurde. Da zwei der Streitenden die öffentliche Ordnung störten und ein öffentliches Ärgernis darstellten, wurden sie nach ärztlichem Attest in Passagearrest genommen.

Am 18.4.2026 wurden der Polizei gegen 0.30 Uhr mehrere mögliche Drogenverkäufe in den Räumlichkeiten eines Dienstleistungsgewerbes im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend zum Lokal, wo ein verdächtiger Mann angetroffen werden konnte. Eine zweite verdächtige Frau konnte unweit des Lokals in einem Schanklokal gestellt werden. Im Laufe der weiteren Überprüfungen wurde zudem eine Tüte mit Drogen sichergestellt. Bei der Körperdurchsuchung der beiden Verdächtigen konnte beim Mann eine weitere geringe Menge an Drogen sowie Bargeld sichergestellt werden. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse und des bestehenden Verdachts des Drogenverkaufs wurde die Festnahme beider Verdächtigen angeordnet. Am selben Morgen wurden beide Personen einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)