TRIER – Ab Freitag, 1. Mai, wird die Antike in Trier wieder lebendig: Das Zentrum der Antike der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz lädt von Mai bis September an jedem ersten Wochenende im Monat zur Veranstaltungsreihe „RÖMER-LEBEN – Römische Wochenenden im Welterbe Trier“ ein.

In der historischen Atmosphäre der Trierer Römerbauten können Besucherinnen und Besucher das Leben im Römischen Reich hautnah entdecken. Den Auftakt bildet das erste Maiwochenende in den Kaiserthermen, das ganz im Zeichen des römischen Handwerks steht.

1.-3. Mai: Römisches Handwerkerlager

Der Saisonauftakt bietet gleich an drei aufeinanderfolgenden Tagen römisches Leben zum Anfassen und Mitmachen: Am ersten Maiwochenende dreht sich in den Kaiserthermen alles um das Handwerk der Antike. Schon im Römischen Reich waren handwerkliches Können und Spezialisierung entscheidend für die Herstellung von Alltagsgütern.

Vom 1. bis 3. Mai haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, römischen Handwerkern über die Schulter zu schauen und selbst aktiv zu werden. Ob Weben, Bogenbau, Kochen in der Feldküche oder Schreiben in einer römischen Schreibstube – an vielen Stationen darf ausprobiert und mitgemacht werden. Im Nachbau einer römischen Weinkelter können Kinder mit den Füßen Trauben stampfen oder beim Edelsteinschleifer ihren eigenen Stein polieren. Da Pferdeausbildung zur Römerzeit ebenso zum Handwerk gehörte, sind auch Pferde bei der Bodenarbeit zu sehen. Die Präsentation keltischen Handwerks weitet den Blick auf die Vorgänger der Römer in der Region aus.

2026 feiern die Trierer Römerbauten das Jubiläum 40-Jahre-Welterbe. Anschauliche und lebendige Vermittlung zählt dabei zu den wichtigsten Aufgaben zur Belebung der Monumente. Die GDKE hat daher in diesem besonderen Jahr das etablierte Veranstaltungsformat der Römer-Wochenenden durch weitere Themen und Attraktionen wie die Imkerei zur Römerzeit ergänzt. Ein besonderes, neues Highlight ist zudem ein funktionstüchtiger Nachbau eines römischen Streitwagens, der am ersten Mai-Wochenende erstmalig präsentiert und als ungewöhnlicher Selfie-Point dienen wird.

Für das leibliche Wohl sorgt eine Kooperation mit dem Geburtshaus Trier. Mitorganisatorin Frau Klasen betont: „Die römischen Wochenenden sind eine wunderbare Gelegenheit für Familien, Geschichte spielerisch zu entdecken. Wir freuen uns, in diesem Jahr Teil davon zu sein.“

Die weiteren Termine im Sommer 2026:

6./7. Juni – Amphitheater: Gladiatoren im Amphitheater

4./5. Juli – Kaiserthermen: Römische Reiterei

1./2. August – Kaiserthermen: Essen und Trinken im Römischen Reich

5./ 6. September – Kaiserthermen: Römisches Militär

Kosten: Historische Vorführungen des RÖMER-LEBENS sind im regulären Eintrittspreis des jeweiligen Veranstaltungsorts enthalten – für Mitmach- und Probierangebote können Materialkosten anfallen.

Öffnungszeiten: Samstags / sonntags / feiertags innerhalb der regulären Öffnungszeiten (9-18 Uhr, letzter Einlass 17:30 Uhr),

Parken: An den Kaiserthermen sind keine Parkplätze vorhanden, bitte benutzen Sie den ÖPNV oder die öffentlichen Parkhäuser.

Weitere Informationen unter www.zentrum-der-antike.de .