Luxemburg / Trier – Wer heute nach „Spritpreise Luxemburg heute“ sucht, bekommt eine klare Antwort: Der Dieselpreis ist massiv gefallen. Am Dienstag, 21. April 2026, sorgt genau das für neue Dynamik beim Tanktourismus aus Rheinland-Pfalz.

Für viele Familien, Pendler und Vielfahrer aus Trier, Konz, Saarburg oder Bitburg könnte sich der Weg nach Luxemburg aktuell mehr denn je lohnen.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute (21.04.2026)

Die staatlich festgelegten Maximalpreise gelten landesweit:

Diesel

1,753 € pro Liter ⬇️ deutlich gefallen

Benzin

Super 95 (E10): 1,721 € pro Liter

Super 98 (Super Plus): 1,827 € pro Liter

👉 Besonders auffällig: Diesel fällt deutlich unter die Marke von 1,80 Euro

Dieselpreis in Luxemburg fällt auf neues Tief

Der heutige Wert von 1,753 Euro pro Liter Diesel ist ein klarer Ausreißer nach unten – und dürfte für viele Autofahrer die wichtigste Nachricht des Tages sein.

Noch am Vortag lag Diesel deutlich höher. Jetzt zeigt sich:

➡️ Luxemburg wird für Diesel-Fahrer wieder extrem attraktiv

➡️ Spürbare Ersparnis pro Tankfüllung möglich

Gerade für Pendler aus Rheinland-Pfalz oder Familien mit längeren Fahrstrecken macht sich dieser Unterschied sofort im Geldbeutel bemerkbar.

Familie aus RLP spart jetzt richtig beim Tanken

Ein Rechenbeispiel zeigt das Potenzial:

50 Liter Diesel

Preis Luxemburg: 1,753 €

→ Tankkosten: 87,65 €

Im Vergleich zu Deutschland (je nach Region deutlich über 2 Euro) ergibt sich schnell eine Ersparnis im zweistelligen Bereich.

👉 Für viele Haushalte wird der Tanktrip nach Luxemburg damit wieder zur echten Sparstrategie.

Benzinpreise bleiben stabil – Diesel sorgt für Bewegung

Während Diesel deutlich fällt, bleiben die Benzinpreise in Luxemburg heute stabil:

Super 95: 1,721 €

Super Plus: 1,827 €

Damit zeigt sich ein klares Bild:

👉 Diesel = aktuell größte Ersparnis

👉 Benzin = konstant günstig, aber ohne große Bewegung

Warum Luxemburg weiterhin günstiger ist

Die Gründe für die niedrigeren Spritpreise in Luxemburg sind bekannt:

geringere Energiesteuern

staatlich regulierte Maximalpreise

weniger Preisschwankungen als in Deutschland

Tankstellen in Wasserbillig, Echternach oder Grevenmacher bleiben daher zentrale Anlaufpunkte für Autofahrer aus der Grenzregion.

Aktuelle Preisentwicklungen lassen sich jederzeit auch über spritpreise.lu verfolgen – eine der wichtigsten Quellen für tägliche Updates.

Prognose: Bleibt Diesel so günstig?

Ob der Dieselpreis auf diesem niedrigen Niveau bleibt, hängt von mehreren Faktoren ab:

Ölpreise am Weltmarkt

geopolitische Entwicklungen

Nachfrageentwicklung in Europa

Nach dem heutigen starken Rückgang sind kurzfristige Gegenbewegungen nicht ausgeschlossen.

Fazit: 21. April bringt echten Preis-Knaller

Die Spritpreise Luxemburg heute (21. April 2026) liefern eine klare Schlagzeile:

👉 Diesel fällt auf 1,753 € – selten so günstig zuletzt

👉 Benzinpreise bleiben stabil auf gutem Niveau

Für viele Autofahrer aus Trier und Rheinland-Pfalz bedeutet das:

Jetzt lohnt sich der Tanktrip nach Luxemburg besonders.