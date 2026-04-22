Interaktives Portal Memorator: Geschichtsträchtige Orte in der Großregion entdecken

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Neue Einträge im interaktiven Internetportal memorator.eu verfügbar: Ab jetzt warten rund 120 Orte der historisch-politischen Bildung in der Großregion auf den Besuch – ob digital oder analog.

Der Memorator ist ein gemeinsames Projekt der 2019 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Politische Bildung in der Großregion unter der Schirmherrschaft des Interregionalen Parlamentarierrates (IPR). Ihr gehören aktuell das Zentrum fir politesch Bildung Luxemburg, das Europazentrum Robert Schuman in Scy-Chazelles, die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und die Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes an. An der Erstellung der Website war auch das ehemalige Institut für Demokratiepädagogik Eupen zentral beteiligt.

Mit finanzieller Unterstützung des IPR entstand 2024 für die Bürgerinnen und Bürger der Großregion mit dem Memorator ein digitales Angebot zur historisch-politischen Bildung. Dessen Anliegen ist es, über die Landesgrenzen hinweg Informationen zu teilen und Teilhabe zu ermöglichen. Dazu bietet die wechselvolle Geschichte der Großregion mehr als einen Anlass. Der Memorator versammelt in einer Kartenansicht die Orte der Erinnerung an die Zeit der Französischen Revolution, der frühen Demokratiebewegungen im 19. Jahrhundert wie auch an die Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts sowie die Orte, die für ein geeintes Europa einstehen. Demgemäß gliedern fünf Kategorien (Gedenken Zweiter Weltkrieg, Gedenken NS-Zeit und -Diktatur, Demokratiegeschichte, Europa nach 1945, Gedenken an den Deutsch-Französischen Krieg und den Ersten Weltkrieg) das Angebot und bilden über die Grenzen hinweg entsprechende Themenrouten.

Der Memorator ist keine einfache Internetseite, sondern ein Portal, welches zusätzlich die vorhandenen digitalen Angebote der Orte mit Links, Apps, Videos oder Literaturhinweisen zu Orten der historisch-politischen Bildung in der Großregion vermittelt. Eine Besonderheit stellt dabei ein Newsfeed zu wechselnden Schlagworten dar, der das Angebot im Minutentakt neu filtert und so immer wieder neue spannende Impulse gibt.

Der Memorator ist kein statisches Angebot, daher wird er in regelmäßigen Abständen erweitert.

In Rheinland-Pfalz kommen aktuell als neue Einträge dazu:

der Mainzer Landtag in der Kategorie „Demokratiegeschichte“

das Denkmal an den Deutsch-Französischen Krieg auf dem Friedhof in Bad Ems in der Kategorie „Gedenken Kriege“

das Denkmal vor der Fruchthalle Kaiserslautern in der Kategorie „Gedenken Kriege“;

der Soldatenfriedhof Bitburg-Kolmeshöhe in der Kategorie „Gedenken Zweiter Weltkrieg“

das Denkmal „Diffamiert“ in Mainz, welches in Erinnerung an die im Nationalsozialismus stigmatisierten und verfolgten sogenannten „Asozialen“ und „Berufsverbrecher“ Ende 2025 eingeweiht wurde.

Im Saarland kommen aktuell als neue Einträge hinzu:

das Deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen in der Kategorie „Demokratiegeschichte“

die Sendeanlage Europe 1 in Überherrn-Felsberg in der Kategorie „Europa nach 1945“

das Mahnmal „Nachhall“ in Saarbrücken als Erinnerung an die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma aus dem Saarland in der Kategorie „Nationalsozialismus“

das Mahnmal „Wider das Vergessen“ in Sankt Wendel im Gedenken an die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgten Jüdinnen und Juden sowie weiterer Opfer des Nationalsozialismus in der Kategorie „Nationalsozialismus“

das „Band der Erinnerung“ in Saarbrücken im Gedenken an die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgten Jüdinnen und Juden in der Kategorie „Nationalsozialismus“

der Lernort Kriegsgräberstätte Lebach in der Kategorie „Gedenken Zweiter Weltkrieg“

Mehr Informationen gibt es auf www.memorator.eu. (Quelle: Landeszentralen für politische Bildung Rheinland-Pfalz und Saarland)