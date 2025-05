Senioren im Fokus: So können sich ältere Menscher besser vor Haustürbetrug schützen  

In ganz Deutschland steigt die Zahl der Betrugsfälle, bei denen ältere Menschen gezielt an ihrer Wohnungstür oder durch vorbereitende Anrufe getäuscht werden. Die Täter geben sich als Polizisten, Handwerker oder Mitarbeitende der Stadtwerke aus und nutzen das Vertrauen sowie die Hilfsbereitschaft der Senioren skrupellos aus. Besonders perfide: Viele der Opfer leben allein und reagieren in vermeintlichen Notsituationen aus Angst oder Unsicherheit.

Ein aktueller Fall aus Geseke, Nordrhein-Westfalen, zeigt die Masche deutlich. Eine über 80-jährige Frau erhielt einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er behauptete, Einbrecher seien in der Nachbarschaft aktiv und ihr Vermögen sei gefährdet. Wenig später erschien ein falscher Beamter an ihrer Haustür und nahm mehrere tausend Euro sowie eine Münzsammlung entgegen.

Typische Tricks und aktuelle Entwicklungen

Die Betrugsmaschen entwickeln sich kontinuierlich weiter. Neben dem klassischen „falscher Polizist“ oder „Enkeltrick“ kommt es zunehmend zu Täuschungen durch angebliche Handwerker oder Mitarbeitende der Energieversorgung.

Unter dem Vorwand einer dringenden Überprüfung – etwa wegen eines Wasserrohrbruchs – verschaffen sich die Täter Zutritt zur Wohnung. Während eine Person das Opfer ablenkt, durchsucht eine zweite gezielt Schubladen, Schlafzimmer oder Schmuckkästchen.

In Mannheim wurde eine 76-jährige Frau auf diese Weise um mehrere tausend Euro gebracht. Der Täter hatte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und vorgegeben, eine Wasserleitung kontrollieren zu müssen. Der Diebstahl fiel erst auf, als die Frau nach dem Besuch Schmuck vermisste – da war der Täter jedoch schon längst verschwunden. Auch auf dem Land ist die Gefahr nicht geringer. Die Polizei berichtet regelmäßig von Fällen, bei denen Kriminelle gezielt kleinere Orte auswählen, in denen die soziale Kontrolle schwächer ausgeprägt ist.

Was hilft wirklich? Empfehlungen der Polizei

Die Polizei mahnt daher zu mehr Wachsamkeit und gibt klare Empfehlungen, um Betrug an der Haustür zu verhindern:

Unbekannte nicht in die Wohnung lassen – auch dann nicht, wenn sie glaubhaft auftreten oder Uniformen tragen.

Ausweise fordern und selbstständig bei der angeblichen Institution zurückrufen. Offizielle Behörden oder Unternehmen schicken in der Regel vorab schriftliche Ankündigungen.

Türspion, Sperrriegel und Gegensprechanlage nutzen , um Gespräche auf Distanz zu führen.

Bei Unsicherheit Nachbarn oder Angehörige hinzuziehen. Viele Täter brechen sofort ab, wenn sie merken, dass das Opfer nicht allein ist.

Gesunde Skepsis bei unerwarteten Anrufen oder Forderungen nach Bargeld. Banken, Polizei und seriöse Dienstleister fordern niemals Geld oder Wertsachen an der Haustür.

Für akute Verdachtsfälle rät die Polizei, die 110 zu wählen – auch dann, wenn die Situation zunächst unklar erscheint. Lieber ein Anruf zu viel als ein Betrug mit schweren Folgen. Experten wie der SOS Schlüsseldienst in Frankfurt helfen älteren Menschen außerdem, ihre Haustüren mit moderner Sicherheitstechnik auszustatten. Weitere Informationen finden sich dazu unter http://sos-schlüsseldienst-frankfurt.de.

Aufklärung und Vernetzung schützen

Haustürbetrug stellt heute kein Randphänomen mehr dar, sondern ein reales Risiko im Alltag, dem insbesondere ältere Menschen regelmäßig ausgesetzt sind. Die Täter arbeiten professionell, agieren in Gruppen und nutzen psychologische Tricks, um ihre Opfer zu überrumpeln.

Effektive Gegenmaßnahmen beginnen vor allem mit Aufklärung, sowohl in der Familie und in der Nachbarschaft als auch durch lokale Initiativen. Je mehr ältere Menschen über die gängigen Betrugsmaschen Bescheid wissen und entsprechend vorbereitet sind, desto geringer ist das Risiko, Opfer zu werden.

Ebenso entscheidend zeigt sich ein funktionierendes soziales Netz: Angehörige, Nachbarn und Pflegedienste sollten wachsam sein und bei ungewöhnlichem Verhalten lieber einmal mehr als einmal zu wenig nachfragen.