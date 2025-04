RLP: Polizei und Kommunen sollen Städte gemeinsam sicherer machen

Die «urbane Sicherheit» in Rheinland-Pfalz soll gestärkt werden. Innenminister Ebling (SPD) erläutert, wie das gehen kann.

MAINZ. Ob Weinmarkt, Kerb oder öffentliche Plätze und Parks in dunklen Nachtstunden: Die rheinland-pfälzischen Städte sollen sicherer werden. «Urbane Sicherheit» heißt das Projekt, das Innenminister Michael Ebling (SPD) am hrutigen Dienstag (12.00 Uhr) in Mainz vorstellt.

Ziel ist es, Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in Innenstädten zu bündeln und weiterzuentwickeln. Dazu gehören Veranstaltungssicherheit und die Gestaltung sicherer öffentlicher Räume. Polizei und Kommunen wollen dabei eng zusammenarbeiten. (Quelle: dpa)