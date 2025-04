Saarburg: Mehrgenerationenplatz nach Beseitigung der Hochwasserschäden wiedereröffnet 

SAARBURG. Die Stadt Saarburg hat den Mehrgenerationenplatz am Cityparkplatz am 14. April wieder eröffnet. Nachdem die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Familien und Kinder, aufgrund von Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten nach den Hochwasserschäden 2024 länger als erwartet warten mussten, steht der beliebte Treffpunkt ab sofort wieder zur Verfügung.

Hintergrund der Verzögerungen war, dass sich der Einbau des notwendigen Fallschutzes aufgrund von Krankheitsausfällen und einem Auftragsstau bei der beauftragten Firma hingezogen hatte. Die fachgerechte Installation erforderte stabile Außentemperaturen über 10° Celsius und trockenen Boden, was eine Fertigstellung erst jetzt ermöglicht hatte. Der Mehrgenerationenplatz in den Leukauen war durch das Hochwasser erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden.

„Wir sind glücklich, dass wir den Mehrgenerationenplatz am Cityparkplatz nun endlich wieder für Groß und Klein öffnen können und dieser wichtige Spiel-, Bewegungs- und Erholungsraum nun wieder allen zur Verfügung steht“, erklärt Stadtbürgermeister Andreas Reymann.

Der Mehrgenerationenplatz am Cityparkplatz bietet vielfältige Spielgeräte für unterschiedliche Altersgruppen, Bewegungsangebote und Ruhezonen. Die Besonderheit des Platzes ist die große Spiel- und Kletterburg im Zentrum des Platzes.