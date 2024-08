RLP: Lagerhalle mit Lithium-Ionen-Akkus brennt – langwierige Lösch- und Aufräumarbeiten

HÖHFRÖSCHEN. Am Dienstag, den 20.8.2024, um 21.19 Uhr, wurde der Polizei der Vollbrand einer Lagerhalle in der Lessingstraße in Höhfröschen gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine von fünf dortigen Lagerhallen brannte und eingestürzt war.

Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort und mit der Brandbekämpfung beschäftigt. In der Lagerhalle werden verschiedene Arten von Batterien, u.a Lithium-Ionen-Akkus, gelagert. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauern vermutlich bis zum Wochenende an, weshalb es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Die Hauptstraße ist aktuell jedoch wieder freigegeben. Die Brandursache steht nicht fest. Sie ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, vermutlich geht sie in die Millionen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail an [email protected] mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Pirmasens)