Mit fast 140 km/h durch die 50er-Zone: Polizei blitzt Raser bei Rennen

KAISERSLAUTERN. Genau an der richtigen Stelle stand ein “Blitzer” des Polizeipräsidiums Westpfalz am Mittwochnachmittag: Während der Geschwindigkeitskontrolle in der Mannheimer Straße erwischten die Einsatzkräfte der Zentralen Verkehrsdienste zwei Autofahrer, die sich offenbar ein Rennen lieferten. Entsprechende Strafverfahren wurden umgehend eingeleitet.

Die beiden Fahrzeuge – ein dunkler BMW und ein weißer Sportwagen – fielen gegen 17.40 Uhr schon von weitem durch ihre lauten Motorengeräusche auf. Im Messbereich angekommen, wurden bei zulässigen 50 Stundenkilometern Geschwindigkeiten von 134 und 138 km/h festgestellt.

Dank der “Blitzer-Fotos” stehen die Kennzeichen beider Autos fest und die Halter können ausfindig gemacht werden. Sie müssen mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen und dürfen voraussichtlich einige Zeit nicht mehr am Steuer eines Fahrzeugs sitzen.

Insgesamt wurden während der mehrstündigen Kontrolle 853 Fahrzeuge gemessen und es gab 127 Überschreitungen des Tempolimits. Im Durchschnitt war also jeder sechste bis siebte Fahrer zu schnell unterwegs. Die “Geblitzten” erhalten in den nächsten Tagen Post von der Zentralen Bußgeldstelle.