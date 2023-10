Luxemburg: Bewaffneter Überfall auf Tankstelle – Polizei nimmt Täter auf der Flucht fest

RODINGEN/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ereignete sich am heutigen Freitag ein bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle in der Route de Longwy in Rodingen (Rodange).

Ersten Informationen nach bedrohte der Täter das Personal mit einer Schusswaffe, entwendete Bargeld und Zigaretten und flüchtete anschließend mit einem als gestohlen gemeldeten Pkw. Verletzt wurde niemand.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige von einer Polizeistreife gestellt werden. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.