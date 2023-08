“Wir sehen steigende Zahlen”: Hoch empfiehlt Auffrischung der Corona-Impfung ab Oktober

MAINZ. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch rät bestimmten Bevölkerungsgruppen von Oktober an zu einer Auffrischung der Corona-Impfung. «Wir sehen steigende Zahlen mit einer neuen Variante, die offensichtlich dazu führt, dass Menschen wieder erkranken», sagte der SPD-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Die gute Nachricht sei, dass sie nicht schlimmer erkrankten als bisher. Das liege am sehr guten Grundschutz durch die Impfkampagnen. «Vulnerablen Gruppen über 60 Jahre empfehle ich ab Oktober – also mit Beginn der Erkältungssaison – neben der Grippeimpfung natürlich auch wieder die Auffrischungsimpfung gegen das Corona-Virus», betonte Hoch.

Das heiße nicht, dass alle Menschen unbedingt schon ab Oktober eine Auffrischung haben sollten. Wichtig sei, dass für die erwartete Hochphase an Infektionskrankheiten im Januar und Februar aufgefrischt werde. «Wir haben die Entwicklung im Blick», sagte Hoch weiter.

Er verwies auf die Studie «SentiSurv». Im Rahmen dieser Studie machen Tausende Menschen in den fünf Oberzentren des Landes zweimal pro Woche einen Corona-Schnelltest. Dadurch könne sehr genau überwacht werden, wie sich die Lage entwickele, erklärte der Minister. (Quelle: dpa)