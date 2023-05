Großer Preis von Trier – Radrennen in der Trierer Innenstadt am 4. Juni

TRIER. Bereits zum dritten Mal wird der Ausrichter RV Schwalbe die Trierer Innenstadt am ersten Sonntag im Juni in einen einzigartigen Rennparcours verwandeln. Vorbei an Porta Nigra und Dom werden zahlreiche Profis, Amateure und Hobbyradfahrer auf dem anspruchsvollen Geläuf in den verschiedenen Rennen an den Start gehen und eine einmalige Atmosphäre genießen. Neu im Programm: Der Charity Ride des Rotary Clubs Trier-Hochwald im Rahmen des Hobbyrennens.

Im April 2019 war es, als der RV Schwalbe Trier 1932 e.V. es zum ersten Mal wagte, ein Radrennen inmitten der Trierer Innenstadt auszurichten. Eine Premiere, die in Sachen Organisationsaufwand für den rund 300 Mitglieder zählenden Verein eine wahrliche Mammutaufgabe war – mit Erfolg. Der Große Preis der Stadt Trier war geboren. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und schrie förmlich nach einer Wiederholung. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ging das Rennen 2022 in die lang ersehnte zweite Runde.

Großer Preis von Trier am 4. Juni

Am 04. Juni steht nun die dritte Austragung an – und verspricht ein Radsportfest der Extraklasse zu werden. Da die aufwändigen Aufbauarbeiten den ganzen Morgen und Vormittag in Anspruch nehmen, wird der erste Startschuss in der Simeonstraße am Rennsonntag um Punkt zwölf Uhr fallen. Gleich im ersten Rennen der Amateure und der U19 über 40 Runden (48 km) wird es aber hart zur Sache gehen und den Zuschauern in der Innenstadt Radrennsport vom Feinsten geboten. Im eng getakteten Zeitplan folgen die Masters-Rennen – hier konnte mit Markus Kersten im vergangenen Jahr ein Schwalbe-Fahrer dominieren – sowie die Fette-Reifen-Rennen für radsportbegeisterte Kinder und Jugendliche.

Breitensportlerinnen und -sportler werden dann ab 15:50 Uhr Gelegenheit haben, sich beim Hobbyrennen über 14

Runden der Herausforderung Pflasterstein zu stellen und an die eigenen Grenzen zu gehen. Neu ist in diesem Jahr die Implementierung des Charity-Rides „#powerofbicycles-Buffalo Bikes for education“ des Rotary Clubs TrierHochwald, bei dem Spenden für die Organisation World Bicycle Relief mit dem Ziel des Kaufs von Fahrrädern für Kinder in Afrika gesammelt werden.

Hauptrennen über 50 Runden

Das wohl für viel Spannung sorgende Rennen der CT/Elite Amateure über satte 50 Runden wird dann um 16:30 Uhr

als Höhepunkt einen packenden Radsporttag abschließen. Das Hauptrennen gewann 2022 der Luxemburger Colin

Heiderscheid (Leopard Pro Cycling Team, jetzt Leopard Togt Pro Cycling Team), der vier Wochen später ins Trikot

des luxemburgischen Meisters fuhr. Der ausrichtende Verein RV Schwalbe Trier hofft für das Rennen in vier Wochen auf den Start ihres Eigengewächses Miguel Heidemann (ebenfalls Leopard Togt), der seine erfolgreiche Rennkarriere zu Schülerzeiten im blauen Trikot des Trierer Traditionsvereins begann.

Auch abseits der Rennstrecke gibt es viel zu entdecken: So wird es unter anderem wieder eine Kids-Area für alle Nachwuchsbiker samt Pumptrack geben. Während der gesamten Veranstaltung bietet der Verein auf dem Hauptmarkt ein spannendes Rahmenprogramm. Auch für Speis und Trank wird bestens gesorgt sein. Über die große Videowall können die Rennen, die der legendäre Streckensprecher Alfons Benz live moderiert, live verfolgt werden.

Bereits jetzt wird um Beachtung gebeten, dass es am 04. Juni für Anwohner und Geschäftstreibende zu

unvermeidbaren Einschränkungen kommen wird, was sich in gesperrten Straßenzügen, Parkplätzen und kleinen

Änderungen des ÖPNV darstellt. Alle Informationen zum 3. Großen Preis der Stadt Trier für Anwohner, Teilnehmer

und Interessierte sind über www.swt-gp-trier.de abzurufen.