++ Region: Viel Sonne in den nächsten Tagen – Temperaturen bis 27 Grad ++

OFFENBACH. Heiter bis sonnig ist die Devise für die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Bis zu 24 Grad am Dienstag und 27 Grad am Mittwoch seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mit.

Auch der Regen bleibt in den nächsten zwei Tagen weg. Nur vereinzelt zeigen sich bei einem schwachen bis mäßigen Nordostwind Wolken am Himmel. In den Nächten kühlt es auf 13 bis 8 Grad ab. In der Eifel wird es laut Meteorologen mit lokal nur 6 bis 7 Grad noch etwas frischer. (Quelle: dpa)