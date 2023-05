Jungen und Mädchen – Das sind die beliebtesten Babynamen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

WIESBADEN. Die beliebtesten Babynamen 2022 in Rheinland-Pfalz sind Emilia und Noah. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden bekannt.

Bei der Liste der häufigsten Erstnamen landen Mia und Emma bei den Mädchen auf den Plätzen 2 und 3, bei den Jungen Matt(h)eo/Math(h)eo und Leo. Grundlage für die Listen sind Daten von mehr als 750 Standesämtern, die laut GfdS fast eine Million Namenseintragungen übermittelt hatten.

Insgesamt erweisen sich die Top Ten der beliebtesten Vornamen als sehr beständig: Frisch gebackene Eltern geben ihren Kindern nach wie vor gerne kurze oder sehr kurze Namen – oft mit vielen Vokalen.

Die beliebtesten Vornamen im Saarland

Saarländische Eltern haben 2022 ihre Neugeborenen am liebsten Sophia beziehungsweise Sofia und Finn genannt. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden bekannt. Bei der Liste der häufigsten Erstnamen landen Mila und Emilia bei den Mädchen auf den Plätzen 2 und 3, bei den Jungen Noah und Matt(h)eo/Math(h)eo.