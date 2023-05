Trier-West: Neubau der Eisenbahnüberführung beginnt – langfristige Sperrung und Umleitung

TRIER. In Trier-West wird in den kommenden Jahren die Eisenbahnüberführung, die den Römerbrückenkreisel mit der Eurener Straße und der Hornstraße verbindet, inklusive der drei Auffahrtsrampen neu gebaut. Die Vorarbeiten für den Abriss der bestehenden Brücke beginnen am Montag, 15. Mai.

Ab diesem Tag ist die Straßenverbindung, zunächst bis zum Abschluss des ersten Bauabschnitts im November 2024, in beiden Richtungen gesperrt. Die Umleitung für den Kfz-Verkehr verläuft über die Luxemburger Straße und Im Speyer zur Eurener Straße. Aus Richtung Trier-Nord empfiehlt sich eine Umfahrung über die Kaiser-Wilhelm-Brücke und die Kölner Straße zur Hornstraße. Der DM-Markt an der Auffahrtsrampe bleibt über die Hornstraße erreichbar. Auch die Zufahrt zum Edeka-Markt, zum Autohaus Buschmann und weiteren Betrieben über die Eurener Straße bleibt geöffnet.

Zur Vermeidung langer Umwege steht für den Fußgänger- und Fahrradverkehr auf Höhe des DM-Markts in der Hornstraße eine Behelfsbrücke mit beidseitigen Aufzügen zur Verfügung. Der Zugang zur Brücke wird ausgeschildert und verläuft auf der westlichen Seite (Hornstraße) über den bereits fertiggestellten Abschnitt der neuen Verbindungsstraße. Auf der östlichen Seite (Aachener Straße) ist die Behelfsbrücke über einen Weg zwischen dem Parkplatz des Hotels Coffee Fellows und der Filiale von Matratzen Concord erreichbar. (Quelle: Stadt Trier)