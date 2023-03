Junge Schülerinnen an Bushaltestelle bedrängt und bestohlen: 35-Jähriger festgenommen

BENDORF. Wie die Polizeiinspektion Bendorf mitteilt, kam es in den vergangenen Wochen an Bushaltestellen in Bendorf zu zwei Fällen von Übergriffen auf junge Schülerinnen, in deren Folge diese bedrängt, beleidigt und bestohlen wurden.

Heute gelang es der Bendorfer Polizei nach umfangreichen Fahndungs- und Überwachungsmaßnahmen einen 35-jährigen Mann aus dem Bereich Andernach an einer Bushaltestelle in Bendorf-Sayn festzunehmen.

Die von den Mädchen abgegebenen Personenbeschreibungen ließen keine Zweifel offen, dass es sich hierbei um den dringend Tatverdächtigen handelt. Weitere Ermittlungen gegen den bereits vorbestraften Mann ergaben, dass gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet werden können.