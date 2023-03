Auswärtspartie beim Spitzenteam: Trierer Gladiators reisen zu den Tigers Tübingen

TRIER. Zum 29. Spieltag der 2. Basketball Bundesliga Saison 2022/23 reisen die Gladiators zum aktuell Zweitplatzierten nach Tübingen.

Die Tigers, die sich bereits letztes Jahr das sportliche Aufstiegsrecht erspielten, konnten bisher 21 ihrer 28 Saisonspiele gewinnen und stehen somit völlig zurecht ganz oben in der Tabelle der ProA. Viele Leistungsträger aus der vergangenen Saison blieben den Tübingern treu und spielen auch in dieser Saison sehr erfolgreichen Basketball. Trotz der starken Auftritte in dieser Saison, mussten die Tigers in Trier eine Auswärtsniederlage einstecken, im Hinspiel zeigten die Gladiatoren einen beherzten Auftritt und schlugen den Traditionsclub mit 84:77. Zwei der drei letzten Saisonspiele konnten die Tigers für sich entscheiden, nach einer deutlichen Niederlage in Bochum (82:98) schlugen die Tübinger die Nürnberg Falcons (105:98) und Bayer Giants Leverkusen (86:79).

Vor allem ihre tiefe Rotation macht die Tübinger auch in dieser Saison extrem gefährlich. Statistisch sticht aktuell Flügelspieler Zachary Seljaas als Topscorer mit 16,2 Punkten pro Spiel heraus. Auch Power Forward Mateo Seric (15,2 PpS) und Allrounder Erol Ersek (12,4) scoren durchschnittlich zweistellig. Dazu übernehmen Point Guard Aatu Kivimäki (9,9), der aus Schwenningen nachverpflichtete Delante Jones (9,6), Center Daniel Keppeler (8,8) und Timo Lanmüller (7,5) die meiste Verantwortung.

Im statistischen Teamvergleich zeigen sich die großen Stärken der Tübinger. Während man bei den Wurfquoten im oberen Tabellendrittel rangiert zeigen 20,6 Assists pro Spiel (2. Platz), dass die Tigers den Ball sehr gut laufen lassen und alle Spieler in ihre offensiven Systeme integrieren. Auch defensiv gehören die Tübinger zu den stärksten Teams der Liga, vier Blocks pro Spiel sind Ligabestwert und auch bei den Steals liegt man mit 8,8 pro Spiel auf dem zweiten Platz im ligaweiten Vergleich.

„Tübingen hat auch dieses Jahr wieder ein extrem talentiertes Team und werden sehr gut gecoached. Sie spielen einen sehr uneigennützigen Basketball, sowohl defensiv als auch offensiv. Wir müssen mit dem richtigen Fokus in das Spiel gehen und konsequent unsere taktischen Vorgaben umsetzen“, sagt Jermaine Bucknor, Headcoach der Gladiators Trier. Nach dem schweren Auswärtsspiel in Tübingen steht am 08.04. das nächste richtungsweisende Heimspiel in der Arena Trier an. Tickets für den Heimauftritt gegen die Uni Baskets Paderborn sind über den Online-Ticketshop, die Geschäftsstelle und den Kartenvorverkauf Trier erhältlich.