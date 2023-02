Bayern – Dinge, die einen weiteren Sieg verhindern könnten

Für einen Verein, der so sehr an den Erfolg im eigenen Land gewöhnt ist, werden seine Leistungen in Europa oft als Maßstab für die Effizienz seiner Spieler und seines Managers herangezogen. Es ist noch früh – die Bundesligasaison ist nach der langwierigen Weltmeisterschaft und der Winterpause gerade erst in der Mitte angelangt -, aber so wie es bei Union Berlin läuft, könnten sie die alles beherrschenden Bayern bis zur letzten Sekunde unter Druck setzen.

Die Bayern, die in den vergangenen 10 Spielzeiten jeweils Meister wurden, sind nach wie vor der große Favorit auf einen weiteren Titel, aber Unions Aufwärtstrend macht die Sache natürlich interessant. Seit dem Neustart haben sie alle fünf Spiele in Liga und Pokal gewonnen, und Borussia Dortmund ist der einzige andere Verein, der 2023 eine 100-prozentige Bilanz vorweisen kann. Abgesehen von der Titelverteidigung wäre selbst die Qualifikation für die Champions League mit einem Platz unter den ersten vier für die Fans von Union ein wahres Schlaraffenland.

Wenn man bedenkt, dass Union noch 2006 viertklassig war und erst 2019 zum ersten Mal in seiner Geschichte in die Bundesliga aufsteigt, wäre es erstaunlich, innerhalb von vier Jahren den Aufstieg in den höchsten europäischen Wettbewerb zu schaffen. Der jüngste 2:0-Derbysieg von Union im Olympiastadion gegen Hertha war ein perfektes Beispiel dafür, wie sich das Blatt im Berliner Fußball gewendet hat. Hertha war schon einmal in der Champions League – in der Saison 1999/2000 erreichte man die zweite Gruppenphase -, aber jetzt hat Union fünfmal in Folge gewonnen und liegt 25 Punkte vor dem Lokalrivalen.

Der 2:1-Heimsieg gegen Mainz am vergangenen Wochenende brachte Union kurzzeitig wieder an die Spitze der Tabelle. Angesichts der Tatsache, dass sie im Herbst mehrere Wochen lang die Tabelle angeführt hatten, wurde dies jedoch kaum zur Kenntnis genommen. Am 26. Februar werden die beiden Spitzenmannschaften aufeinander treten.

Außerdem traf Bayern München am 14. Februar im ersten Spiel des Achtelfinales der Champions League auf Paris Saint-Germain. Die Pariser haben in dieser Saison ihre Zeit in der Champions League genossen. Trotz des zweiten Platzes in ihrer Gruppe waren die Männer von Galtier ziemlich beeindruckend und hatten eine andere Art von Selbstvertrauen, wenn es um den europäischen Elitewettbewerb ging. Allerdings ist PSG in der Liga in letzter Zeit nicht gut in Form, und letzte Woche sind sie auch aus dem Coupe de France ausgeschieden. Sie hatte trotzdem das Zeug dazu, ein starkes Team wie Bayern zu schlagen, aber sie mussten sich am Dienstag mit 0:1 geschlagen geben.

Bayern München ist ein weiterer Verein, der im europäischen Fußball einen ganz anderen Stammbaum hat. Sie sind mit Sicherheit eine der härtesten Mannschaften, die man sich auf der europäischen Bühne vorstellen kann, da sie einen mit ihren wütenden Angriffen und ihrem harten Pressing regelrecht vernichten können. Bayerns Neuverpflichtung Joao Cancelo hat dabei einen großartigen Start im Verein hingelegt. Obwohl er bisher nur zwei Spiele für die Bayern bestritten hat, scheint Joao die Mannschaft und die Pläne von Nagelsmamn bereits zu verstehen.

Bayern dominierte das Spiel über weite Strecken und hatte nach Comans Siegtreffer in der 53. Minute die Chance, die Führung auszubauen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten Leo Messi und Neymar Mühe, ins Spiel zu finden, und erst mit der Einwechslung von Kylian Mbappe in der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt wieder zu Gunsten der Gastgeber. Mbappe wurden zwei Tore wegen Abseits nicht anerkannt, während Messis Schuss von Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard mit einer Glanzparade abgewehrt wurde. Pavards späte Rote Karte wegen eines zweiten Vergehens war jedoch der einzige Wermutstropfen an einem ansonsten nahezu perfekten Abend für Julian Nagelsmanns Bayern München. PSG und Trainer Christophe Galtier haben nun alles in der Hand, um diesen Rückstand im Rückspiel am 8. März in München aufzuholen.

Das Spiel am Dienstag hat jedoch gezeigt, wie sehr PSG von Mbappe abhängig ist, obwohl auch Lionel Messi und Neymar im Angriff spielen. Messi und Neymar taten sich in den ersten 57 Minuten schwer, das Spiel wirklich zu beeinflussen, bevor Mbappe von der Bank kam und Kingsley Coman die Gäste in Führung brachte. Der Argentinier mag sein Land gerade zum WM-Titel geführt haben und Neymar mag immer noch der teuerste Fußballer der Welt sein, aber es gab einen Grund, warum PSG letztes Jahr so verzweifelt war, Mbappe zu behalten, als es sicher schien, dass er zu Real Madrid wechseln würde. Der 24-Jährige, der in der Gruppenphase sieben Tore in sechs Spielen erzielt hat, hat nun drei Wochen Zeit, um wieder voll fit zu werden und zu versuchen, PSG ins Viertelfinale zu führen. Ein Scheitern ist fast undenkbar für einen Verein, der trotz aller Investitionen seiner katarischen Eigentümer in den letzten 12 Jahren noch nie die Champions League gewonnen hat und in vier der letzten sechs Spielzeiten im Achtelfinale ausgeschieden ist. Das Rückspiel könnte ganz anders verlaufen, wenn Mbappe von Anfang an spielen kann und alle Fußballfans fiebern bereits diesem Ereignis entgegen.