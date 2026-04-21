Umrüstung auf moderne Straßenbeleuchtung in Wittlich

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Gemeinsam begutachten Westenergie-Regionalmanger Marco Felten, Bürgermeister Joachim Rodenkirch, Büroleiter Christian Leisch, Werkleiter Martin Kurzweil sowie Stadtwerkemitarbeiter Michael Latz die neue Straßenbeleuchtung in Wittlich. Foto: Westenergie AG / Leonie Fürmeyer

WITTLICH – Die Stadt Wittlich hat im Zuge der Energiewende sämtliche Straßenbeleuchtungen auf LED-Technik umgerüstet.

Die Maßnahme ist vom Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter Westenergie unterstützt worden. In Wittlich sorgen jetzt rund 3.350 LED-Leuchten für eine energieeffiziente und umweltfreundliche Beleuchtung. Die Stadt rechnet mit einer Einsparung von knapp 50 Prozent der bisherigen Energiekosten. Durch die Umrüstung plant die Stadt ihre kommunalen Energie- und Klimaschutzziele zu erreichen.

Bürgermeister Joachim Rodenkirch betonte: „Mit dem Einsatz zeitgemäßer LED-Beleuchtung treiben wir den kommunalen Klimaschutz weiter voran und verbessern zugleich durch eine effizientere Lichtverteilung die Verkehrssicherheit.“

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten erklärte: „Als Partner unterstützen wir von Westenergie Kommunen bei der Umsetzung energieeffizienter Maßnahmen. Davon profitieren sowohl die Kommunen als auch die Umwelt.“

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