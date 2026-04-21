Trier: Erfrischung auf Knopfdruck – Trinkwasserbrunnen wieder in Betrieb

TRIER – Die Stadtwerke Trier (SWT) haben die öffentlichen Trinkwasserspender auf dem Domfreihof, im Palastgarten, auf dem Kornmarkt und an der Porta Nigra wieder in Betrieb genommen.

Ab sofort können sich Passantinnen und Passanten an diesen Standorten wieder kostenlos per Knopfdruck mit Trinkwasser versorgen:

Domfreihof

Kornmarkt

Palastgarten

Kornmarkt

Die modernen Edelstahlsäulen geben per Knopfdruck frisches Wasser aus – perfekt für einen Schluck zwischendurch, ganz ohne Einwegplastik und Kosten.

Die Brunnen bleiben nun bis in den Spätherbst in Betrieb, der genaue Zeitpunkt hängt von der Witterung ab.