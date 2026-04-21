Wittlich: Leitplanken-Crash am Autobahnbahnkreuz – Fahrerin mit 2,5 Promille

WITLICH – Am Montagabend ereignete sich am Autobahnkreuz Wittlich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Gegen 19:30 Uhr beabsichtigte eine PKW-Fahrerin, von der A60 auf die A1 in Fahrtrichtung Trier/Koblenz aufzufahren. Im Kurvenbereich der Auffahrt verlor die Fahrerin jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam der Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte massiv mit der dortigen Leitplanke.

Polizeiliche Maßnahmen und rechtliche Folgen

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten bei der Unfallaufnahme eine erhebliche Alkoholisierung der Beteiligten fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Die Frau erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher und leitete ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.