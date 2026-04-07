Feuerwehreinsatz in Dauner Kurzzeitpflege: Brandmeldeanlage löst Alarmeinsatz aus

DAUN – Am frühen Montagmorgen, 07.04.26, wurde die Feuerwehr Daun zu einer Kurzzeitpflegeeinrichtung gerufen.

Um 4:27 Uhr registrierte die Brandmeldeanlage eine Störung, was die sofortige Alarmierung der Rettungskräfte zur Folge hatte. Die Feuerwehr rückte planmäßig mit einem Löschzug, bestehend aus vier Fahrzeugen, zum betroffenen Objekt aus. Ziel war es, eine mögliche Gefährdung der Bewohner schnellstmöglich auszuschließen.

Positionierung der Einsatzfahrzeuge

Die Einsatzleitung übernahm unmittelbar die erste Erkundung am Gebäude. Während das Tanklöschfahrzeug die Wasserversorgung sicherstellte, bezogen die weiteren Einheiten Bereitstellungsräume an der ehemaligen Post. Diese taktische Aufteilung ermöglichte es den Kräften, flexibel auf verschiedene Bereiche des Gebäudes zuzugreifen. Die professionelle Abfolge des Einsatzplans funktionierte reibungslos und sorgte für eine schnelle Übersicht an der Einsatzstelle.