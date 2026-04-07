Streit endet tödlich: Mann soll mehrfach zugestochen und 24-Jährigen getötet haben

KIRCHEN. Nach einer tödlichen Attacke im Landkreis Altenkirchen sitzt ein 27-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, einen 24-Jährigen in dessen Wohnhaus in Kirchen (Sieg) mit mehreren Stichen tödlich verletzt zu haben.

Streit eskaliert in Wohnhaus in Kirchen (Sieg)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz soll es am 18. März zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem späteren Opfer und dem Tatverdächtigen gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll die Situation eskaliert sein.

Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, mehrfach auf den 24-Jährigen eingestochen zu haben. Der junge Mann erlag seinen Verletzungen.

Tatverdächtiger nach der Tat festgenommen

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde der Beschuldigte nach der Tat festgenommen. Gegen ihn wurde inzwischen Untersuchungshaft angeordnet.

Der Mann steht unter dem Verdacht des Totschlags.

Ermittlungen laufen weiter

Weitere Angaben zum genauen Tatablauf machte die Staatsanwaltschaft bislang nicht. Auch Hintergründe zu den Umständen der Auseinandersetzung blieben zunächst offen.

Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf einen weiteren Täter. Die Ermittlungen dauern an.