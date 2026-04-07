++ Update zu Schüssen in Prüm: Polizei richtet Hinweistelefon ein – Täter weiter auf der Flucht ++

PRÜM. Nach den Schüssen bei einem Polizeieinsatz in Prüm intensiviert die Polizei ihre Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Nun wurde zusätzlich ein Hinweistelefon eingerichtet.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die Polizei hat ein eigenes Hinweistelefon geschaltet, um weitere Informationen aus der Bevölkerung zu sammeln. Personen, die Angaben zum Vorfall oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0651 983-43900 zu melden.

Notruf bei Sichtung weiterhin möglich

Unabhängig davon gilt weiterhin: Wer den Mann sieht, soll umgehend den Notruf wählen und den Standort durchgeben.

Die Polizei warnt erneut eindringlich davor, den Tatverdächtigen selbstständig anzusprechen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Schüsse in Prüm – Polizistin verletzt

Am Dienstag, 7. April, hatte ein 25-jähriger Mann in der Teichstraße in Prüm mehrere Schüsse abgegeben. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend in Richtung Kurpark und möglicherweise in ein angrenzendes Waldgebiet. Seitdem läuft eine groß angelegte Fahndung.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zum genauen Ablauf dauern weiterhin an.