Großbrand in einem Weingut im Landkreis Alzey-Worms

WÖRRSTADT/ALZEY – In einem Weingut im Landkreis Alzey-Worms ist am Dienstagmorgen ein Großbrand ausgebrochen.

Zunächst habe eine Lagerhalle in Wörrstadt gebrannt, in der zwei Fahrzeuge standen, teilte die Verbandsgemeinde Wörrstadt mit. Das Feuer habe auf drei benachbarte Gebäude übergriffen.

Über die Warnapp NINA wurde die Bevölkerung gewarnt: «Im Rahmen eines Großbrandes kommt es zu massiver Rauchentwicklung. Je nach Windrichtung kann es zu Sichtbehinderung und Geruchsbelästigungen kommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.» Die Bevölkerung sollte Fenster und Türen geschlossen halten. Eine Gefahr für Anwohner bestehe jedoch nicht, es handele sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, so die Verbandsgemeinde.

Das Feuer sei zwischenzeitlich unter Kontrolle gebracht worden. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch noch an. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Wegen der Vielzahl an Einsatzfahrzeugen sei die komplette Innenstadt von Wörrstadt nur beschränkt zu erreichen.