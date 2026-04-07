++ Schüsse in Prüm: Polizeibeamtin verletzt – Täter auf der Flucht, Polizei warnt Bevölkerung ++

PRÜM- Großeinsatz in Prüm: In der Teichstraße hat ein 25-jähriger Mann am Dienstag mehrere Schüsse abgegeben. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Der Tatverdächtige ist flüchtig – die Polizei fahndet mit Hochdruck.

Schüsse in der Teichstraße – Polizistin verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am heutigen Dienstag, 7. April, zu einem Polizeieinsatz in der Teichstraße in Prüm. Dabei gab ein 25-jähriger Mann mehrere Schüsse ab.

Durch die Schüsse wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Zu den genauen Umständen des Einsatzes und zum Ablauf der Tat liegen derzeit noch keine abschließenden Informationen vor.

Täter flüchtet Richtung Kurpark und Waldgebiet

Der Tatverdächtige konnte nach dem Vorfall fliehen. Nach aktuellen Angaben bewegte er sich in Richtung Kurpark und möglicherweise weiter in ein angrenzendes Waldstück.

Die Polizei hat umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Polizei warnt: Mann nicht ansprechen

Die Polizei richtet einen dringenden Appell an die Bevölkerung:

Wer den Mann sieht, soll umgehend den Notruf wählen und den Standort durchgeben. Bürgerinnen und Bürger werden ausdrücklich aufgefordert, den Tatverdächtigen nicht selbst anzusprechen.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Die Polizei hat folgende Beschreibung veröffentlicht:

Der Mann trägt einen beigen Hoodie mit beiger Aufschrift auf der Vorderseite, eine dunkelblaue Jogginghose sowie weiße Schuhe. Er hat zottelige, kinnlange braune Haare.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern weiterhin an.