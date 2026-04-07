Happy End in Saarlouis: Öffentlichkeitsfahndung nach Mädchen (12) beendet

SAARLOUIS. Aufatmen in Saarlouis: Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Montag vermissten 12-jährigen Liah T. ist zurückgenommen worden. Nach Angaben der Polizei konnte das Mädchen wohlbehalten angetroffen werden.

Vermisste 12-Jährige in Saarlouis gefunden

Wie die Polizei mitteilte, kann die öffentliche Fahndung nach dem 12-jährigen Kind aus Saarlouis eingestellt werden. Das Mädchen wurde demnach wohlbehalten aufgefunden.

Weitere Angaben zu den Umständen machte die Polizei zunächst nicht.

Mädchen war seit Montagmittag vermisst

Die 12-Jährige war seit Montagmittag, dem 6. April 2026, von zu Hause abgängig. Zuvor hatte die Familie nach Angaben der Polizei keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt.

Daraufhin war öffentlich nach dem Mädchen gesucht worden.

Polizei hebt Fahndung auf

Mit dem positiven Ende des Falls ist die Fahndung nun beendet. Für Familie und Angehörige dürfte damit eine belastende Zeit zu Ende gehen.