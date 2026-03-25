Trier: Seil auf Halshöhe über Straße gespannt — Passant bleibt hängen

TRIER. Am gestrigen Dienstagabend kam es gegen 18.30 Uhr in der Thyrsusstraße zu einem gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr. Ein bislang unbekannter Täter spannte ein Seil auf Halshöhe über die Straße.

Ein Passant, der die Straße überquerte, blieb in dem gespannten Seil hängen. Zeitgleich wurde das Seil durch einen vorbeifahrenden PKW erfasst und abgerissen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)