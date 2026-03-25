Prozess in Trier: Frau wegen Falschparkens getreten und angespuckt

TRIER. Am 2. April 2026 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Körperverletzung in Tateinheit mit tätlicher Beleidigung und Sachbeschädigung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 31-jährigen Angeklagten aus Trier zur Last, im Dezember 2024 in Trier eine Frau angegriffen und verletzt sowie deren Fahrzeug beschädigt zu haben, weil dieses in seinen Augen falsch geparkt gewesen sein soll.

Die Frau habe ihr Fahrzeug in der Güterstraße in Trier zum leichteren Entladen auf dem Gehweg geparkt. Hierüber habe sich der Angeklagte geärgert, weswegen er zunächst die Tür des Fahrzeugs blockiert, dann die Geschädigte gegen das Bein getreten, ihr ins Gesicht gespuckt, die hintere Fahrzeugtür aufgerissen und gegen eine Hauswand geschlagen sowie mehrfach mit der Hand auf den Kofferraum geschlagen habe.

Zudem soll er sich zwischenzeitlich auf den Beifahrersitz des Fahrzeugs gesetzt haben, um die Zeugin am Wegfahren zu hindern. An der Tür und am Kofferraum soll Sachschaden in Höhe von rund 2000,- Euro entstanden sein. (Quelle: Amtsgericht Trier)