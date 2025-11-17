Basketball-Pokal: Trierer Basketballer verieren gegen Bayern München

Bayern von Anfang an dominant

Der Pokaltitel ist eines der Ziele der Bayern in dieser Saison. In der vergangenen Spielzeit hatten die Münchner im Halbfinale überraschend gegen den späteren Titelträger Syntainics MBC aus Weißenfels verloren. «Was in Weißenfels passiert ist, sollte nicht noch mal passieren», hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer bereits vor Saisonbeginn klargestellt. Zumal die Endrunde sehr wahrscheinlich im Münchner SAP Garden stattfinden wird.

In Trier agierten die Bayern von Beginn an konzentriert und lagen schon zur Pause mit 14 Punkten in Führung. Vor den Münchnern hatten bereits die BMA365 Bamberg Baskets das Top Four erreicht. Die Franken gewannen gegen die MLP Academics Heidelberg mit 72:66.

An diesem Montag ermitteln Rasta Vechta und die EWE Baskets Oldenburg sowie Alba Berlin und Science City Jena die anderen beiden Halbfinal-Teilnehmer. Das Top Four findet dann am 21./22. Februar 2026 statt.