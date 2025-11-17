Schwerer Autobahn-Unfall im Saarland: LKW überschlägt sich und gerät in Brand

SAARLOUIS. Wie das Portal blaulichtreport.saarland berichtet, kam es am heutigen Montagvormittag zu einem schweren Unfall auf der A620 bei Saarlouis. Ein LKW sei kurz hinter der Ausfahrt Saarlouis-Mitte auf die Gegenfahrbahn geraten, habe sich überschlagen und sei in Brand geraten.

Es laufe ein Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Über Verletzte ist derzeit noch nichts bekannt.

Die Polizei Saarland teilt in den sozialen Medien mit, dass die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Lisdorf und Saarlouis-Mitte in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt ist. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.