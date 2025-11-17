Neuer Verdächtiger nach Angriff auf Bundespolizisten festgenommen – dritter Haftbefehl erlassen!

MAINZ. Nach dem Überfall auf einen zivilen Bundespolizisten am Mainzer Hauptbahnhof kurz vor dem Rhein-Main-Derby haben die Ermittler einen weiteren mutmaßlichen Täter festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 26-Jährige am Sonntag in Mainz gefasst und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Er soll – wie bereits zwei zuvor Festgenommene – der Risikofanszene zuzuordnen sein. Auch seine Wohnung wurde im Zuge der Ermittlungen durchsucht.

Überfall vor Bundesliga-Spiel: Polizist am Boden bedroht

Der Angriff ereignete sich im Vorfeld des Bundesligaspiels zwischen dem FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt. Nach Angaben der Polizei sollen mindestens acht Anhänger der Gruppierung „Schlechter Umgang“ den zivilen Beamten am Hauptbahnhof umzingelt und zu Boden gebracht haben. Dort sei er bedroht worden.

Warum die Gruppe den Polizisten ins Visier nahm und ob es sich um eine gezielte Aktion handelte, ist bislang unklar.

Drei Hauptverdächtige im Fokus der Ermittlungen

Mit der erneuten Festnahme sitzen nun drei Männer – zwei 26-Jährige und ein 29-Jähriger – in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten gemeinschaftlichen schweren Raub vor. Weitere Beteiligte aus der Fanszene könnten noch identifiziert werden.

Was noch unklar ist – Polizei ermittelt weiter

Der genaue Tatablauf, Hintergründe und mögliche Motive der Täter sind jetzt Gegenstand intensiver Ermittlungen. Ob die Attacke im Zusammenhang mit bestehenden Konflikten innerhalb der Fanszenen stand, wird derzeit geprüft.

Die Bundespolizei und das Polizeipräsidium Mainz arbeiten eng zusammen, um die gesamte Gruppe der mutmaßlichen Angreifer zu identifizieren.