Trier: Auf Brust geschlagen und am Kragen gepackt – Auseinandersetzung in der Saarstraße

Blick in die Trierer Saarstraße. Foto: lokalo.de (se)

TRIER. Am Donnerstag, den 6.11.2025, kam es gegen etwa 11 Uhr in Trier in der Saarstraße, in Höhe der Bäckerei Heckmann, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten beide zunächst in Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug einer dem anderen auf die Brust und packte diesen am Kragen. Die Polizei bittet daher um Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 0651-983-44251 oder der zuständigen PW Innenstadt, Salvianstraße 9, zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

