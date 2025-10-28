Verletzte Frau in Neumagen-Dhron: Unfall oder Fremdeinwirkung?

0
Foto: Monika Skolimowska/dpa

NEUMAGEN-DHRON. Am Sonntag, den 26.10.2025, wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 14.30 Uhr eine verletzte Frau in Neumagen-Dhron nahe der Bogengasse gemeldet. Ein Rettungswagen befand sich bereits im Einsatz.

Es ist nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen noch unklar, ob die verletzte Frau, welche anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden musste, gestürzt ist oder ob eine Fremdeinwirkung vorlag, da dem Vorfall ein Streit voranging. Aufmerksame Zeugen dieses Vorfalls werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

Vorheriger ArtikelKrankenkasse: Besonders viele Ateminfektionen im Saarland – Bundesweit höchster Wert
Nächster ArtikelHöhe bis zu 245,5 Meter: Grünes Licht für Windanlagen in Trier-Saarburg

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.