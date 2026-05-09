Landesparteitag in Idar-Oberstein: Grüne wählen neue Parteispitze

Die Partei stellt sich neu auf: Im Vorstand der Grünen gibt es neue Gesichter. Im Parlament steht der Wechsel auf die harte Oppositionsbank an.

IDAR-OBERSTEIN. Die rheinland-pfälzischen Grünen wählen eine neue Parteispitze. Kandidieren wollen bei dem Parteitag am heutigen Samstag (ab 10 Uhr) in Idar-Oberstein bislang Carolin Cloos aus Worms sowie Christin Sauer aus Mainz und Holger Leydecker aus dem Rhein-Pfalz-Kreis.

Natalie Cramme-Hill und Paul Bunjes, die noch amtierende Parteispitze, sind zwei der zehn Grünen-Abgeordneten im neuen rheinland-pfälzischen Landtag. Ihre Ämter als Parteivorsitzende geben sie wegen der Trennung von Amt und Mandat ab.

Zu dem Parteitag werden rund 200 Delegierte erwartet. Abgestimmt werden soll bei dem Treffen in Idar-Oberstein auch über einen Leitantrag mit dem Titel: «Lass weiter machen: In neuer Rolle gegen den GroKo-Rückschritt in Rheinland-Pfalz».

Die Grünen sind im neuen Parlament die kleinste von vier Parteien und nach 15 Jahren in der Regierung künftig in der Opposition. Bei der Landtagswahl erzielte die Partei ein Ergebnis von 7,9 Prozent. Die Zahl der Mitglieder liegt bei rund 7.800 in Rheinland-Pfalz. (Quelle: dpa)