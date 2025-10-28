Höhe bis zu 245,5 Meter: Grünes Licht für Windanlagen in Trier-Saarburg

KIRF. Die EW Windpark Saargau GmbH darf sechs neue Windenergieanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Kirf im Kreis Trier-Saarburg bauen und betreiben. Das ist das Ergebnis des Verfahrens, das die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord jüngst abgeschlossen hat. Die Genehmigung kann ab dem 28. Oktober 2025 eingesehen werden.

Die Förderung und der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Rheinland-Pfalz gehört zu den zentralen Zielen der Landesregierung. Die sechs Windräder, welche die SGD Nord nun im Kreis Trier-Saarburg genehmigt hat, verfügen über mehr als 30 Megawatt Nennleistung.

Gesamthöhe variiert

Die sechs Windräder entstehen auf dem Gebiet der Gemeinde Kirf in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell. Die Gesamthöhe der Anlagen variiert dabei je nach Windrad und reicht von 192,5 Metern bis zu 245,5 Metern. Die Genehmigung kann im Zeitraum 28. Oktober bis 10. November 2025 unter folgendem Link eingesehen werden: https://s.rlp.de/kT1ZAd1.

Grüne Energie fördern

Die SGD Nord ist seit Juni 2023 für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von Windenergieanlagen im nördlichen Rheinland-Pfalz zuständig. Anträge sollen dabei möglichst effizient und rechtssicher zu bearbeitet werden, um den Ausbau Erneuerbarer Energien zu fördern. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: www.sgdnord.rlp.de/themen/energie. (Quelle: SGD Nord)