Rheinland-pfälzische FDP wählt neue Parteispitze – Kandidat aus Trier-Saarburg

Drei Bewerber, eine Entscheidung: Wer führt die angeschlagene FDP nach dem Wahldebakel zurück auf Kurs? Die Delegierten stehen vor einer schwierigen Wahl.

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Foto: Hannes P Albert/dpa/Symbolbild

MAINZ. Die rheinland-pfälzische FDP will am heutigen Samstag (10.00 Uhr) in Bad Kreuznach eine neue Parteispitze wählen. Zu dem ordentlichen Parteitag werden rund 200 Delegierte erwartet.

Nach dem Absturz der FDP bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im März hatte die bisherige Landesvorsitzende Daniela Schmitt angekündigt, den Parteivorsitz abzugeben. Die FDP hatte bei der Wahl lediglich 2,1 Prozent der Stimmen geholt und war damit nach 2011 ein weiteres Mal aus dem Landtag in Mainz geflogen.

Bislang seien drei Kandidaturen für den Parteivorsitz eingegangen, sagte ein Sprecher der Partei. Demnach bewerben sich Bernhard Busch, Stefan Thoma und David Dietz um das Amt. Busch ist aktuell Kreisvorsitzender der FDP im Kreis Trier-Saarburg. Thoma ist seit März vergangenen Jahres Landtagsabgeordneter, er folgte auf den verstorbenen Justizminister Herbert Mertin. Dietz stammt aus Mainz und ist Beisitzer im Bundesvorstand der Partei. (Quelle: dpa)

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