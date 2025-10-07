Saarburg: Salzbrünnchen wiederhergestellt – Neue Brücke am beliebten Ausflugsziel

SAARBURG-BEURIG – Das beliebte Ausflugsziel Salzbrünnchen im Kammerforst in Saarburg-Beurig ist nach erfolgreichen Instandsetzungsarbeiten wieder uneingeschränkt nutzbar.

Herzstück der Erneuerung war die Holzbrücke über den Mollesbach, die von den Schreinern des Städtischen Bauhofs in liebevoller Handarbeit erneuert wurde. Die neue Brücke ist bereits seit einigen Tagen freigegeben und wird von Wanderern, Familien sowie den Teilnehmern zahlreicher Lauf- und Walkingrunden rege genutzt. Die Stadt Saarburg erhielt viel positive Resonanz und Dankesbekundungen aus der Bevölkerung. Bereits zuvor wurden die Wegstufen von der Stadt kurzfristig instand gesetzt.

Das im Volksmund Salzbrünnchen genannte Ziel ist auch als Hubertusquelle bekannt. Die Mineralquelle wurde in den 1870er Jahren entdeckt und zeichnet sich durch eine hohe Konzentration von Natrium, Magnesium und Kalium aus. Im Jahr 1874 diente ihr Wasser sogar als Grundlage für die kurzzeitig betriebene Kur- und Wasserheilanstalt in Beurig. Gerade in Notzeiten, wie den Weltkriegen, wurde das salzhaltige Wasser der Quelle auch praktisch genutzt, da es unter anderem zum Brotbacken diente. Besucher können das salzige Wasser an der Quelle probieren.



Die Maßnahmen wurden mit einer Spende von 2.000 Euro durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg unterstützt.



Stadtbürgermeister Andreas Reymann betonte die Bedeutung der Gemeinschaftsleistung:

„Das Salzbrünnchen ist ein Kleinod und beliebtes Ausflugsziel, das für viele Menschen Erholung und Lebensqualität bedeutet. Ich danke den Mitarbeitern des Bauhofs Andreas Kessler und Christian Meid für die handwerklich hervorragende Arbeit an der neuen Brücke und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg für die großartige Spende. Solche Projekte zeigen, was wir gemeinsam erreichen können, wenn bürgerschaftliches Engagement und städtische Leistungen Hand in Hand gehen.“