Grausiger Fund: Erneut Katzenbabys in Altkleidercontainer geworfen – zwei Tiere tot!

Lahnstein. Erneut hat sich in Lahnstein ein schockierender Fall von Tierquälerei ereignet. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wurden neugeborene Katzenjunge in einem Altkleidercontainer entdeckt – diesmal in der Braubacher Straße. Zwei der Tiere waren bereits tot, ein weiteres konnte nur knapp gerettet werden.

Zweiter Fall in kurzer Zeit

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Tat am Montag beim Entleeren des Containers festgestellt. Mitarbeitende fanden zwischen den Kleiderspenden die Katzenbabys – zwei ohne Lebenszeichen, eines noch lebend. Das überlebende Tier wurde umgehend in tierärztliche Obhut gebracht.

Erst vor zwei Monaten war ein nahezu identischer Fall bekannt geworden: Damals entdeckten Passanten in einem Altkleidercontainer in der Dr.-Walter-Lessing-Straße ebenfalls mehrere tote Katzenkinder. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass es sich um denselben oder einen ähnlich handelnden Täter handeln könnte.

Ermittlungen wegen Tierquälerei

Die Polizeiinspektion Lahnstein hat in beiden Fällen Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 📞 02621 / 9130 zu melden.

„Das vorsätzliche Töten oder Quälen von Tieren ist kein Kavaliersdelikt“, so ein Sprecher der Polizei. Man gehe jedem Hinweis nach und hoffe auf Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges in der Umgebung der betroffenen Container beobachtet haben.

Appell der Polizei und Tierschützer

Die Ermittler hoffen, dass Zeugen aus dem Umfeld – etwa Anwohner oder Passanten – verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, die sich an den Containern aufhielten. Auch kleine Beobachtungen könnten entscheidend sein.

Tierschutzorganisationen appellieren an alle Tierhalter, Verantwortung zu übernehmen und ungewollte Jungtiere niemals sich selbst zu überlassen. Tierheime und Tierärzte bieten jederzeit Hilfe an.