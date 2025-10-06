Bei regennasser Fahrbahn in Leitplanke gekracht – B49 eine Stunde gesperrt

Foto: Marcus Brandt / dpa / Symbolbild

KOBLENZ. Am gestrigen Sonntag wurde die Polizeiinspektion Lahnstein gegen 18.30 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der B49 von Koblenz-Horchheim Richtung Südbrücke vor der Überleitung zur B42 informiert.

Ein PKW war bei regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit der Leitplanke und kam mit dem Heck schließlich an der linksseitigen Leitplanke zum Stehen. Beide Insassen wurden verletzt. Die Richtungsfahrbahn war für ca. eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde über die Abfahrt nach Koblenz-Horchheim abgeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)

