Hetzerath: 16 Leitpfosten rausgerissen und als Hakenkreuz auf Fahrbahn gelegt

0
Polizeiwagen
Foto: dpa / Symbolbild

HETZERATH. Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht vom 3.10. auf den 4.10.2025 an der L49 zwischen Hetzerath und dem Ortsteil Erlenbach insgesamt 16 Leitpfosten herausgerissen und in Form eines Hakenkreuzes auf die Fahrbahn gelegt.

Weiterhin wurden durch unbekannte Täter am Ortseingang Erlenbach vier Warnbaken in deren Halterungen in Brand gesetzt sowie zwei Dixie-Toiletten umgeworfen. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Hetzerath konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 065719260 oder unter [email protected] erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

