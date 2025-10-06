Stark blutende Gesichtsverletzung: Mann an Krücken in Bernkastel-Kues geschlagen

BERNKASTEL-KUES. Am Samstagabend, 5.10.2025, kam es gegen 18.45 Uhr vor dem Restaurant „Hotel Restaurant Moselblümchen“ in der Altstadt von Bernkastel-Kues zu einer Körperverletzung.

Der Geschädigte, welcher sich zum Tatzeitpunkt an Krücken fortbewegte, wurde von dem bisher unbekannten Täter ohne weiteres zweimal ins Gesicht geschlagen. Hierbei erlitt der Geschädigte eine stark blutende Gesichtsverletzung.

Der Täter entfernte sich anschließend gemeinsam mit einer Frau in unbekannte Richtung. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 1,70m groß, sportliche Statur, dunkle Haare, kurzer Bart, auffällig weiße Hose und eine gelbe Bauchtasche.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/9527-0 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

