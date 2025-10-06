Vorfahrt genommen: Vier Verletzte bei Unfall auf B53 – Verursacher haut ab

TRIER-BIEWER. Am Abend des 3.10.2025 ereignete sich gegen 20.40 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der B53/Biewerer Straße, bei dem insgesamt vier Fahrzeuginsassen leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.

Ein aus Richtung Trier kommendes Fahrzeug nahm auf der B53 zwei vorfahrtsberechtigten Fahrzeugen, welche aus Richtung Schweich hintereinander fuhren, die Vorfahrt, um nach links in die Biewerer Straße abzubiegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wichen beide Fahrzeuge nach links aus und kollidierten dabei seitlich miteinander. Das abbiegende Fahrzeug fuhr in Richtung Biewer weiter, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. Nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug sind derzeit noch nicht bekannt.

Während der Unfallaufnahme war die B53 zwischenzeitlich voll gesperrt. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Trier, der Rettungsdienst, zwei Abschleppunternehmen, die Straßenmeisterei Trier und die Polizei Schweich.

Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfallgeschehen und insbesondere zum abbiegenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen (Telefon: 06502/9157-0, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Trier)