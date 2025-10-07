Ermittlungen nach Balkonsturz wegen Körperverletzung

ALZEY – Nach dem Sturz eines 34-Jährigen aus großer Höhe von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Alzey ermittelt die Staatsanwaltschaft Mainz wegen Körperverletzung.

Auch eine vorsätzliche Tat sei nicht auszuschließen, wie eine Behördensprecherin mitteilte. Bereits mehrere Zeugen seien vernommen worden.

Weitere Angaben konnte die Staatsanwaltschaft nicht machen. Unklar ist auch gegen wie viele Personen ermittelt wird. Unmittelbar nach dem Unglück am 7. Mai im Landkreis Alzey-Worms sprach die Polizei von weiteren Personen in der Wohnung. Auch diese sollten vernommen werden. Die Ursache des Sturzes war zunächst völlig unklar. Der 34-Jährige kam nach dem Sturz schwer verletzt ins Krankenhaus.