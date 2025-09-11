Schockierender Fund im Wald: Katzen in zugenagelten Holzkisten entdeckt

HOMBURG – Am Donnerstag, dem 04. September 2025, wurde im Homburger Wald hinter dem Rastplatz Homburg ein Fall von Tierquälerei bekannt. Ein Spaziergänger fand zwei zugenagelte Holzkisten, in denen sich insgesamt sieben Katzen befanden.

Sieben Katzen gerettet

In den zugenagelten Kisten waren Katzen aus zwei unterschiedlichen Würfen sowie zwei erwachsene Katzen. Einige der Jungtiere wurden noch gesäugt. Der Finder brachte die Tiere umgehend zum örtlichen Tierheim in Homburg, das sie trotz Überfüllung aufnahm. Das Tierheim zeigte sich mit Recht geschockt und stinksauer über den Vorfall!

Den Katzen geht es laut dem Tierheim den Umständen entsprechend gut. Das Aussetzen von Tieren ist eine Straftat, und das Tierheim Homburg hat den Vorfall zur Anzeige gebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorgang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Homburg unter der Telefonnummer 06841-1060 zu melden.